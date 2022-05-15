土城媽媽快篩陽待陽台等PCR結果 江怡臻：中央怎麼忍心。（江怡臻提供）

新北市長侯友宜連日呼籲中央，快篩陽性應直接視同確診，卻遭否決。新北市議員江怡臻今表示，土城有位年輕媽媽快篩陽後，還要帶著3歲發燒孩子奔波醫院，排隊採檢PCR，回家後不敢進門，擔心傳染給洗腎的媽媽和年邁的爸爸，呼籲中央盡快修改確診規定。

江怡臻表示，近日接到兩個案例，一個是快篩陽的媽媽和3歲發燒同樣陽性的孩子，要想辦法去做PCR，大排長龍，又下雨，令人相當不忍，而租屋處只有兩個房間一個廁所，都小小間且很密閉，加上媽媽洗腎，有多重慢性疾病，爸爸也是年紀大，這位媽媽也很擔心傳染給長輩們。

另一個案例，是剛得知前排同事PCR確診，自己有點症狀也快篩，呈現陽性，而在等待同事和自己PCR結果的同時，回家都戴口罩、消毒，和小孩分開睡，每天膽顫心驚，甚至還忍不住哭了出來。

江怡臻指出，每天都會接到無數陳情，其中的快篩陽性後還要做PCR的民眾，內心最是充滿無力感和愧疚感，如果快篩陽視同確診，第一位媽媽就不用帶著3歲孩子排隊，第二個家庭，也能儘快為未染疫的爸爸和小孩做最適當的安排。

江怡臻指出，以新北為例，快篩陽的陽性預測值已達97.04％，快篩陽經醫師評估及時治療，民眾也同意醫師的診斷，為什麼還要讓民眾拖著不舒服的身體，大排長龍的等待PCR採檢呢？

江怡臻表示，正因為確診者才能送屬於給予確診者治療的集中檢疫中心、或中央的加強版防疫旅館，這是中央的規定，民眾就有等待期，更不用說，多少快篩陽、有症狀的人，必須排隊相當長的時間在醫院等候。

江怡臻指出，新北一直呼籲快篩陽視同確診，因為不要再讓大家兩條線後，還要奔波到醫院做PCR；不要讓爸媽必須抱著發燒快篩陽的孩子，在下雨天苦苦排隊；不要讓已出現症狀且快篩陽的民眾，還要拖著病體去等待大排長龍；不要讓快篩陽做完PCR後，連家都不敢回，必須等待中央規定的「真正」確診才能安排下一步；也不要讓醫護人力耗在PCR，讓他們能夠休息，為繼續攀升的疫情備戰。

江怡臻呼籲，新北的整體數據顯示，快篩陽大都PCR確診，支持快篩陽=確診，不要再勞民去做PCR，讓地方能夠協助民眾及早做後面處置，生活在這塊土地的人，這陣子有多惶恐不安，拜託中央審慎思考，聽進去大家無奈又無力的聲音吧！