高雄市長選戰將在年底舉行，國民黨人選至今未定，孫文學校總校長張亞中的表現被解讀為似乎有意參選，國民黨智庫執行長柯志恩近來也被點名，國民黨主席朱立倫日前則表示，每位都是考慮的對象。公益傳播基金會執行長唐平榮建議，朱去選高雄市長，可望從輸50%進步到輸20%，也能帶動藍營南部氣勢，有助於2024年總統大選。

針對國民黨的高雄市長人選，唐平榮接受香港媒體《中評社》專訪時表示，國民黨祕書長黃健庭之前表示會持續徵詢人選，張亞中也會是評估對象，張亞中先前則說過，如果大家很歡喜他為大家做事，當然會慎重考慮。

唐平榮卻認為，2022年地方選舉，對朱立倫相當重要，朱當初參選黨主席的目的，無非是想把原本失去的政權重新拿回來，年底的選舉就不能只想打平手，桃園、台北能不能拿下來，當然重要，但高雄市長選舉也不能選得太難看，因此他建議朱立倫去選高雄市長。

唐平榮分析指出，國民黨在高雄是大崩盤，高雄市長選戰恐怕會輸50%以上，若朱立倫的目標還是2024年，南部若輸民進黨50%以上，國民黨在北部拿再多選票也贏不了。

不過，他認為，若是由朱立倫下去選高雄市長，從輸50%進步到輸20%，所增加的30%就是朱立倫的選票。國民黨可能選不贏高雄市長，而藍軍不管派誰去選，這個人的得票在2024大選，也不能轉移給朱立倫，還不如朱立倫以主席高度下去選高雄市長，和選台南市長的謝龍介搭配，更能帶動藍營南部氣勢。

唐平榮甚至舉例表示，2010年朱立倫選新北市長，對手就是總統蔡英文，蔡英文明知選新北可能會輸，還是下去選，因為她需要戰功，蔡英文如果不去新北拿自己的票，2016年在新北怎麼可能有票？2010年蔡英文都敢選新北市長，2022年朱立倫為何不願意選高雄市長？