前南韓海軍特戰隊（UDT）成員李根大尉（LT Ken Rhee）可以說是俄烏戰爭中誕生的明日之星，不顧政府反對，志願赴烏克蘭擔任國際義勇軍，霸氣表現讓原本就是影片創作者的他，頻道呼聲一夕間衝上高峰，目前擁有近80萬的粉絲人數。今天(15)韓國媒體報導，李根大尉在深入敵區指揮所時受傷，人已經送往醫院治療。

韓聯社15日報導李根大尉最新消息，稍早經紀人在他的個人頻道(ROKSEAL)更新影片，透露李根大尉最近執行一項特殊偵查任務時不慎受傷，目前人已送往軍醫院治療。不過影片沒有進一步說明傷勢情況。

李根大尉的斜槓身分曝光後，也讓外界對他相當感興趣，過去曾是海軍特戰隊一員（UDT）身兼Youtuber網紅，也因為這次赴烏參戰聲勢水漲船高。然而，人紅是非多，期間頻傳戰死、逃走、度假吃早餐的謠言，之後本人也親自澄清自己還活著，而且會奮戰到最後。

俄烏戰爭爆發後，烏總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky)籌組的國際軍團始終話題十足，一些士兵回國後忍不住踢爆，「軍隊根本是來亂的」，武器不夠就算了，後勤行政、訓練操演根本一團糟，還要求沒有實戰經驗的新兵上場「幫倒忙」。