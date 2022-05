不畏缺車陰霾,台灣福斯汽車看準林口經濟及產業園區規劃、便利交通與人口快速流入,因此成為首家投資林口之德國汽車品牌,與長期經銷夥伴鉅賦國際共同打造全新Volkswagen林口展示中心,不僅連接大台北地區經銷網路,更是台灣福斯汽車和鉅賦國際近年在鬧區的重大投資之一,展現Volkswagen為在地服務的決心。

台灣福斯汽車積極經營通路發展,自Volkswagen士林展示中心開幕以來,陸續插旗雙北,滿足與日俱增的北部消費者需求,隨著林口經濟發展與都市規畫,吸引多家企業和大型商城投資,此次與鉅賦國際合作,選址林口黃金地段、交通樞紐之處,歷時2年規劃施工,Volkswagen林口展示暨服務中心以3S標準打造此據點,提供新車購買與售後保養維修,給予往來消費者與Volkswagen車主快速便利的服務。

全新Volkswagen林口展示中心,導入新品牌識別New Volkswagen,以落地玻璃帷幕設計,結合明亮挑高的空間規畫,室內搭配自信飽滿的色彩,給予消費者寬闊大器的賞車氛圍。依據林口主要消費客層—小家庭為導向,Volkswagen林口展示中心帶來多款暢銷休旅、五門掀背鋼砲The Golf 與熱血爸爸絕不容錯過的The Golf GTI等,各車款皆有數位化產品規格立牌,方便消費者詳閱完整規格配備、車輛相關影片以及最新銷售方案,銷售顧問團隊同樣透過平板電腦輔助,介紹車輛操作與最新功能,令消費者一手掌握所有車輛相關資訊,享受無縫隙的品牌服務。另設立保養服務中心,配有保修工作車位,專業技師團隊以完善的售後保養維修、專業汽車美容等服務,給予在地消費者及車主各項購車與回廠需求。

適逢The new T-Roc正式在台上市,Volkswagen林口展示中心特別帶來性能跑旅The new T-Roc R一日快閃展出,開幕日展示至傍晚,而The new T-Roc 280 TSI Style Design以全新車色金屬莫蘭迪綠吸引所有人目光,推出即獲消費者高度詢問,足見帥氣跑旅無法抗拒的魅力,敬邀消費者把握機會鑑賞Volkswagen最搖滾的跨界跑旅。

台灣福斯汽車表示,Volkswagen強勢進駐林口,成為第一位插旗的德系汽車品牌,將數位化服務結合賞車體驗,專業銷售顧問如貼心管家般,令所有消費者感受無微不至的尊榮照顧,台灣福斯汽車持續強化雙北經銷通路布局,提升服務量能,以充滿活力的New Volkswagen風格據點,創造無縫隙的顧客旅程,提供每一位蒞臨賞車的消費者皆能感受到賓至如歸的用心款待。