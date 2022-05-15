不畏缺車陰霾，台灣福斯汽車看準林口經濟及產業園區規劃、便利交通與人口快速流入，因此成為首家投資林口之德國汽車品牌，與長期經銷夥伴鉅賦國際共同打造全新Volkswagen林口展示中心，不僅連接大台北地區經銷網路，更是台灣福斯汽車和鉅賦國際近年在鬧區的重大投資之一，展現Volkswagen為在地服務的決心。

台灣福斯汽車積極經營通路發展，自Volkswagen士林展示中心開幕以來，陸續插旗雙北，滿足與日俱增的北部消費者需求，隨著林口經濟發展與都市規畫，吸引多家企業和大型商城投資，此次與鉅賦國際合作，選址林口黃金地段、交通樞紐之處，歷時2年規劃施工，Volkswagen林口展示暨服務中心以3S標準打造此據點，提供新車購買與售後保養維修，給予往來消費者與Volkswagen車主快速便利的服務。

全新Volkswagen林口展示中心，導入新品牌識別New Volkswagen，以落地玻璃帷幕設計，結合明亮挑高的空間規畫，室內搭配自信飽滿的色彩，給予消費者寬闊大器的賞車氛圍。依據林口主要消費客層—小家庭為導向，Volkswagen林口展示中心帶來多款暢銷休旅、五門掀背鋼砲The Golf 與熱血爸爸絕不容錯過的The Golf GTI等，各車款皆有數位化產品規格立牌，方便消費者詳閱完整規格配備、車輛相關影片以及最新銷售方案，銷售顧問團隊同樣透過平板電腦輔助，介紹車輛操作與最新功能，令消費者一手掌握所有車輛相關資訊，享受無縫隙的品牌服務。另設立保養服務中心，配有保修工作車位，專業技師團隊以完善的售後保養維修、專業汽車美容等服務，給予在地消費者及車主各項購車與回廠需求。

適逢The new T-Roc正式在台上市，Volkswagen林口展示中心特別帶來性能跑旅The new T-Roc R一日快閃展出，開幕日展示至傍晚，而The new T-Roc 280 TSI Style Design以全新車色金屬莫蘭迪綠吸引所有人目光，推出即獲消費者高度詢問，足見帥氣跑旅無法抗拒的魅力，敬邀消費者把握機會鑑賞Volkswagen最搖滾的跨界跑旅。

台灣福斯汽車表示，Volkswagen強勢進駐林口，成為第一位插旗的德系汽車品牌，將數位化服務結合賞車體驗，專業銷售顧問如貼心管家般，令所有消費者感受無微不至的尊榮照顧，台灣福斯汽車持續強化雙北經銷通路布局，提升服務量能，以充滿活力的New Volkswagen風格據點，創造無縫隙的顧客旅程，提供每一位蒞臨賞車的消費者皆能感受到賓至如歸的用心款待。