台北市松山慈惠堂昨起連續2天免費發放4000支快篩，吸引不少民眾冒雨前來，卻遭臉書粉專諷刺為「信義區の快篩乞丐」，國民黨台北市議員徐巧芯氣得痛罵「綠營側翼非常沒品」，民眾黨台北市議員參選人楊寶楨則反嗆，這樣的局面「不就是拜民進黨政府所賜嗎？」

國內疫情升溫，快篩劑瞬間一劑難求，聽聞松山慈惠堂將免費發放4000多劑，不少民眾大清早冒雨排隊，人龍綿延300公尺，17分鐘就發放完畢，網路上卻有名為「鄉民挺起來」的粉專轉貼相關新聞連結，批評這些人是「信義區的快篩乞丐」。

對此，徐巧芯指出，該粉專長期攻擊柯文哲和國民黨，顯然是綠營側翼，面對國內快篩不夠的局面，不去監督政府卻反過來檢討無辜人民，真的很沒品，且疫情當前快篩試劑人人需要，價格還有點高，怎能把民眾說成是「快篩乞丐」。

徐巧芯表示，這些惡毒的側翼，請摸摸自己的良心，拜託放過善良的百姓吧，並揭露網路上有個綠營側翼line群組，裡面的人直接說去排隊的人是「87」、「真的有病」，她痛批裡面的人早已喪心病狂，還多次稱抱怨快篩不夠的民眾是乞丐，甚至把疫情擴散的責任推給排隊的人，「不就是這些人的煽動，才會出現這麼多網路攻擊？」

楊寶禎批評，綠營側翼竟敢嘲笑排隊群眾是「信義區的快篩乞丐」，但會造成這樣的局面，不就是拜民進黨政府所賜嗎？不好好教導一下這些側翼「說話的藝術」嗎？政府怎麼把人民搞得這麼不堪，難道老百姓的時間難道就比高官們廉價嗎？

楊寶禎說，不少人看到「快篩乞丐」的說法也很氣，批評如果不是政府沒做好超前部署，有需要在這排隊嗎，在家睡覺不是很舒服嗎，更有人吶喊「需要公平正義啊！」

楊寶禎狠酸，蔡英文總統說台灣的防疫成績相當好，行政院長蘇貞昌說快篩實名制買氣趨緩，供需已穩定；衛福部長陳時中還投書外媒，分享「台灣如何成功抑制疫情」，請問蔡政府是活在平行時空嗎？別再不知民間疾苦了。