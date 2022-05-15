內埔鄉東片社區開設無人植保機相關課程，吸引中部農友南下屏東參與。（林和生攝）

曾獲台灣金牌農村殊榮的屏東縣內埔鄉東片社區，2020年成立首座「微生物資材培養推廣中心」，近期更為解決農村嚴重缺工問題，嘗試開設植保機培訓課程，針對體驗、考照、運營等主軸開班授課，盼藉此吸引青年返鄉，為社區帶來更多發展潛力與商機。

東片寶石村股份有限公司董事長姜福慧表示，隨著農村人口老化，希望年輕人願意返鄉，就要拿出有吸引力的新東西；3年前首次接觸無人植保機、並在自家田區雇工完成代噴作業，便深深覺得這不僅能協助解決農村解決缺工問題，更是青年返鄉最好契機。

社區結合業界與屏科大資源，開始在社區開設相關課程，更吸引台中、南投等縣市同好南下參與，姜福慧坦言，讓更多人認識與了解這新興產業只是初步計畫，未來籌組一支屬於東片寶石村公司的無人植保機隊，才是終極目標。

透過學習課程辦理，未來除會協助學員考上證照，也預計1年後會從參與學員中聘任6至10位有證照飛手，搭配由東片寶石村公司購入的無人植保機，地方機隊將應運而生，「相信這是一門很有潛力的生意」。

從南投特地南下屏東上課的29歲龍姓農二代說，父親種植荔枝、龍眼等作物，面積超過10甲，以人力噴藥一次就要耗時近1個月，由於山區以植保機代噴難度高，因此想習得更高階技巧，盼讓農業更科技、也更趨於人性。

姜福慧認為，東片社區長期以友善農耕為目標，若能導入無人植保機產業，讓農耕與科技相輔相成，或許未來在田間能看到老農與青農協力耕作，那絕對會是農村最美麗的風景。