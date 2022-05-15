命理師簡少年於節目《命運好好玩》分析2022年運勢走向，簡少年擅長紫微斗數，表示2022年底前將會遇到天梁化祿、紫微化權、左輔化科、武曲化忌4大現象，簡少年進一步解釋，這代表醫療相關產業大賺錢；眾人有爭當老大的現象；年輕男性會出名；男人出軌會被抓到；還有過度消費、健康出狀況等問題；最重要的是，年底很容易發生重大事件，讓人措手不及，千萬不要輕忽。

▍1.天梁化祿：醫療爆發，天上掉錢

簡少年表示2022年會遇到「天梁化祿」，「天梁」代表醫療，「化祿」代表有錢，醫療相關產業，像是口罩、快篩、保險、血氧機等廠商都會賺大錢，但也不能短視近利，炒短線，容易因此出問題。

▍2.紫微化權：爭當老大，開除老闆

簡少年分析，紫微星代表帝王星，「化權」代表想要掌權，不想妥協了，會出現很多「為了想當老大」而發生的衝突，像是烏俄戰爭，或是上班族覺得賺太少想當老闆，興起創業的念頭等。

▍3.左輔化科：少男出名，小王當道

簡少年表示，紫微斗數中出現「左輔」代表年輕的男生容易出名，不過「左輔化科」在紫微斗數某些結構中代表有第三者男性介入，以往不會被抓到，但「化科」代表會被抓到，今年會有特別多外遇醜聞被爆出。

▍4.武曲化忌：骨肺注意，被雷打到

武曲星是財星，簡少年分析，「武曲化忌」代表大家有過度消費的問題，今年大家理財會感到莫名其妙，看不夠長遠，而因此花了很多錢。武曲也代表鋼鐵、金屬，與之相關的問題會非常嚴重。簡少年最後提醒，健康上要注意骨頭、肺，武曲星在紫微斗數有個結構叫做「鈴陀昌武」，這結構一旦發生在「化忌」，在古代代表很多人容易像被雷打死，今年會有很多人瞬間出大問題，福報好像突然被榨乾，大事件突然發生，千萬不要輕忽，年底前一定要多多行善積德，儲備福報，才能將傷害降至最低。