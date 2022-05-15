近期進入梅雨季，豪雨常導致淹水，各公所會視情形提供沙包讓民眾取用。有市議員點出，下豪大雨時民眾搶著要沙包，一旦大雨後沙包便被隨意丟棄，盼能提高沙包回收率。水務局回應，針對每年發放逾500包且承辦人員於回收率達30％會給予嘉獎，獎勵標準將再提高，以刺激回收率。

市議員李家興表示，梅雨季、颱風季會出現豪大雨時，公所會免費提供沙包讓民眾自行取用，民眾領用狀況相當踴躍，但使用完的沙包卻常遭棄置，他憂心沙包破損後會進而造成排水管堵塞，甚至環境汙染。

李家興指出，沙包回收率最低的是龍潭區，僅38.39％，沙包回收率最高的是大溪區，有95.04％，各地區回收率狀況相差大，希望市府想辦法提高各區的沙包回收率。

對此水務局回應，每年汛期為預防淹水，各區公所斗都會備有防淹水的防汛專用砂包，供民眾領取，為避免砂包用過即丟造成二次公害，2015年起訂定規範領用及回收機制，只要在颱風豪雨前就會於電視媒體、市府Line群組、官網、水meet桃臉書專頁等平台，向民眾公告砂包發放時間並宣導領用回收機制。

水務局說，每年汛期從5月開始至11月底結束，各公所會啟動砂包回收機制，公佈砂包回收時間及地點並通知各里辦公處協助進行回收，針對每年發放逾500包且承辦人員於回收率達30％給予嘉獎，2016年至2021年的總回收率從15％提升至65％，為刺激提升回收率，會再將獎勵標準提高。