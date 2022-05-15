針對5月13日（上周五）證券商申報投資人華航個股違約交割，金額為544元零股交易，及1億1,972萬餘元（買賣互抵淨額為607萬餘元）二筆，證交所指出，已及時洽證券商進一步了解及審查，並強調，相關違約交割資訊將揭露於聯徵中心，同時1年內若再發生違約將進一步採取收足款項措施。

證交所表示，為強化投資人違約風險控管，證交所自去（110）年10月12日起，對違約投資人實施管理措施，首次發生違約，證券商應通知投資人委託買賣證券應履行交割責任，若未履行，違約資訊將揭露於證券商聯合徵信系統之個人負面資料，影響個人日後與證券商之業務往來。

證交所強調，證券商必須告知投資人，爾後1年內再次發生違約，於受理其首次交易日起連續10個營業日的下單委託，須預收足額款券等強化投資人違約風險控管措施。

證交所另透過多方管道（FB、製作宣導短片等），加強對年輕族群風險意識宣導，並請證券商善用網路畫面警語或APP推播方式提醒年輕人發生違約之後續責任，及對個人信用之負面影響。

證交所官網統計，自上述規定上路後，已出現「個股」達違約資訊揭露標準之證券資訊計有智原、萬海及華航等三檔個股，都是當時市場交投熱絡的標的，包括：

一、110年12月17日：統一仁愛申報智原有3,095萬7,500違約交割；二、111年2月23日：群益基隆申報萬海有6,938萬元違約交割；三、111年5月13日群益永和申報華航544元、華南忠孝申報1億1,972萬5,150元違約交割，合計為1億1,972萬5,694元，近達1.2億元，是近期來較大金額的違約交割。

證交所表示，若投資人未清償，則該投資人在所有券商開戶的帳戶都不得再下單，而即使清償後可恢復下單，但仍會註記在聯徵中心揭露該違約交割資訊。