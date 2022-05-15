2022清華五道口首席經濟學家論壇昨(14日)召開，清華大學弗裡曼經濟學講席教授李稻葵在會中發表演講。他指稱，以平均壽命這個測度來看，過去兩年大陸的抗疫是有成績的，相當於為每一個百姓的平均壽命延長了十天，平均每年5天。

據《北京日照》報導，李稻葵指出，過去兩年的抗疫幫助挽救了多少生命？這個話題各有各的說法，姑且把美國的數據中死於新冠疫情的數量乘以4：假如中國沒有做好防疫工作，過去兩年會有400萬生命的損失。每一個失去的生命的挽回，相當於讓每個人多增加了10天的壽命。

他指出，復旦大學在自然子刊上面說，如果抗疫做不好，不堅持嚴格的抗疫可能會喪失155萬的生命，這155萬生命大部分可能是中老年人，把這個算下來攤到每一個人，則平均壽命減少了4天。

李稻葵分析，中國做到了人民至上、生命至上，部分原因是有在提高公共衛生投入、有科技進步、有提高安全教育水準、宣傳健康的生活方式的原因，但還有根本的一條是經濟發展、生活水準提高。「生活水準提高是提升我們的健康水準，增加人均壽命最重要的因素之一。」