俄烏戰爭開打近3個月，歐洲局勢持續動盪，近期芬蘭、瑞典表態有意加入北約，引發國際關注。美國亞利桑那州立大學政治學博士、東海大學政治系教授宋興洲表示，兩國打算放棄中立身分加入北約，對俄羅斯而言是安全上的威脅，尤其芬蘭與俄國接壤，不排除俄國可能祭出軍事行動，這也意味著爆發大戰的風險升高。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）與總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）日前宣布，將支持芬蘭加入北約，政府預計15日發布第二份白皮書，並於16日提案國會進行表決，預計提交申請審核過程約耗費4至12個月，芬蘭最快可能在今年10月1日成為北約成員。據悉瑞典也考慮跟進，若兩國皆獲准加入，將成為冷戰之後北約最大規模擴張。

宋興洲近日接受港媒《中評社》專訪表示，芬蘭、瑞典打算放棄中立身分加入北約，顯然是受到俄烏戰爭的影響，不安全感升高，不過一旦兩國不再是中立國，進而往北約靠攏，其實對安全風險而言，恐怕是不減反增。俄國這次出兵烏克蘭最主要的原因，就是無法忍受北約東擴到自家門前，而芬蘭與俄國接壤長達1400公里，俄國不太可能忍氣吞聲，不能排除祭出軍事行動的可能性。

宋興洲指出，近日有一些觀察分析，俄國因為陷入烏克蘭戰場，分身乏術，無暇顧及芬蘭、瑞典加入北約，但他覺得，這都是過於樂觀的看法，俄國畢竟是核武大國，當國家安全受到威脅、衝擊到國家核心利益之時，祭出反制的手段，無人可以準確預測，就像當初也有許多專家認為俄國不會出兵烏克蘭，結果事實證明，不能輕忽軍事強國在國家利益受到威脅時的反應。

他強調，俄國已針對芬蘭、瑞典加入北約發出口頭警告，並將先切斷天然氣供應等經濟制裁手段，藉此提醒兩國踩住剎車，倘若阻止不了，很可能進一步祭出軍事行動，當歐陸有多點戰事齊發，世界大戰引爆的風險就會升高。

宋興洲也提出個人判斷稱，俄國若有意進行軍事打擊，時間點會在芬蘭正式提出申請但北約尚未核准的空窗期，因為這時芬蘭並非北約成員，俄國出手不必擔心受到北約集體作戰，依照芬蘭政府預計申請的時程，5月16日之後，歐陸的不穩定情勢會更加嚴重。