2022青春設計節實踐大學高雄校區時尚設計學系獲策展實踐與展示設計類最佳設計獎。(駁二提供)

2022青春設計節首次直播揭獎，獲獎同學們在展覽現場開心歡呼。(駁二提供)

2022青春設計節與青春影展15日在駁二臉書粉絲專頁舉辦線上頒獎，今年共有1020件作品參賽，有208組創意設計競賽及32組青春影展入圍，樹德科技大學囊括3項最佳設計獎，是大贏家。

創意設計競賽分成6大類評比，樹德科技大學包辦3項最佳設計獎，其中視覺傳達設計類由「ㄆㄊㄎ」獲最佳設計獎，以不同觀點幫助兒童學習發聲。數位多媒體與遊戲設計類及立體造型暨產品設計類由「33號白日夢」囊括2個類別的最佳設計獎，以關懷機構服務對象的畫作為主體，透過全面性AR體驗，看見其創作過程及思考的新型態展覽。

建築與空間設計類由崑山科技大學空間設計系「生性展場 - 媒體之外」獲得最佳設計獎，從常民的生活中分析屬於台灣建築及空間樣式。

今年首度設立的音樂設計類，由實踐大學高雄校區時尚設計學系「朮墨艸石目」獲得最佳設計獎，讓我們看見跨域設計的可能性。

而最需團體合作並考量到人、空間及作品間關係的策展實踐與展示設計類最佳設計獎，則由實踐大學高雄校區時尚設計學系獲獎。

睽違3年回歸的青春影展，影視類最佳短片由國立台北藝術大學電影創作學系「龔囝」獲得，特別是兩場舞龍的段落呈現生猛有力，觀賞性極高，情感動人，評審一致肯定這是一部人見人愛的作品。

動畫類由國立台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所「水中的女孩」獲得最佳短片，導演運用細膩的水彩筆觸以及精巧流動的轉場，處處散發出動畫的獨特魅力。

線上頒獎邀請高雄市副市長史哲、高市府文化局長王文翠、高雄市電影館副館長黃晧傑、IF OFFICE負責人暨創意總監馮宇、黑生起司藝術設計總監陳如薇、dosomething studio藝術總監王宗欣、太研規畫設計主持人吳書原、一起設計共同創作人邱承漢、導演侯季然、黃勻弦等人揭獎。