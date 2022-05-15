2022青春設計節與青春影展15日在駁二臉書粉絲專頁舉辦線上頒獎，今年共有1020件作品參賽，有208組創意設計競賽及32組青春影展入圍，樹德科技大學囊括3項最佳設計獎，是大贏家。
創意設計競賽分成6大類評比，樹德科技大學包辦3項最佳設計獎，其中視覺傳達設計類由「ㄆㄊㄎ」獲最佳設計獎，以不同觀點幫助兒童學習發聲。數位多媒體與遊戲設計類及立體造型暨產品設計類由「33號白日夢」囊括2個類別的最佳設計獎，以關懷機構服務對象的畫作為主體，透過全面性AR體驗，看見其創作過程及思考的新型態展覽。
建築與空間設計類由崑山科技大學空間設計系「生性展場 - 媒體之外」獲得最佳設計獎，從常民的生活中分析屬於台灣建築及空間樣式。
今年首度設立的音樂設計類，由實踐大學高雄校區時尚設計學系「朮墨艸石目」獲得最佳設計獎，讓我們看見跨域設計的可能性。
而最需團體合作並考量到人、空間及作品間關係的策展實踐與展示設計類最佳設計獎，則由實踐大學高雄校區時尚設計學系獲獎。
睽違3年回歸的青春影展，影視類最佳短片由國立台北藝術大學電影創作學系「龔囝」獲得，特別是兩場舞龍的段落呈現生猛有力，觀賞性極高，情感動人，評審一致肯定這是一部人見人愛的作品。
動畫類由國立台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所「水中的女孩」獲得最佳短片，導演運用細膩的水彩筆觸以及精巧流動的轉場，處處散發出動畫的獨特魅力。
線上頒獎邀請高雄市副市長史哲、高市府文化局長王文翠、高雄市電影館副館長黃晧傑、IF OFFICE負責人暨創意總監馮宇、黑生起司藝術設計總監陳如薇、dosomething studio藝術總監王宗欣、太研規畫設計主持人吳書原、一起設計共同創作人邱承漢、導演侯季然、黃勻弦等人揭獎。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。