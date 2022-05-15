梅雨鋒面襲台，為中部山區帶來豐沛雨量！南投縣仁愛鄉台8線中橫公路96.5K處，近中午發生路樹倒塌阻斷雙向交通，路樹波及附近電線桿導致榮興村及梨山部分地區停電；台電梨山服務所獲報後，立馬派員前往修護，於下午2時11分轉供全線復電。現場尚有落石，將待雨勢較歇後再派員進場修復。
台電公司指出，梨山服務所於今天上午11時35分，接獲公路局梨山工作站通知，於南投縣仁愛鄉台8線中橫公路96.5K處，發生路樹倒塌阻斷雙向交通。台電隨即派員前往事故現場，於中午12時到達現場後，發現高壓線及電桿斷落，隨即將事故區隔離停電。
台電公司說，因現場大樹傾倒且落石坍方阻隔道路，待公路局梨山工作站人員將道路清理後，約下午1時45分左右進行後端線路巡視，隨即將事故區間前後端再隔離，以縮小停電範圍，於下午2時11分轉供全線復電；因當時仍持續下雨中，現場尚有落石，為確保人員工作安全，待雨勢較歇後再派員進場修復。
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