中國金融和製造業中心上海市當局在周日的新聞發佈會上表示，經歷了數周的嚴格封鎖後，上海從下週一（5月16日）開始，購物中心和美髮廳等商店將逐步恢復營業。

據《路透》報導，已被封城6個多星期的上海，正在收緊一些地區的限制措施，上海希望這是抗擊新冠病毒的最後一搏。週日，上海副市長陳通表示，購物中心、百貨商店和超市將開始恢復店內運營，並允許顧客「有序」購物，而美髮沙龍和菜市場將在有限的容量下重新開放。

不過陳通沒有具體說明這些重新開放的速度和範圍，許多居民因此在網上對上海解封的措施表示懷疑。一位IP位址在上海的網民稱，「你在騙誰？我們連院子都走不出去，你可以開放，但沒有人可以去。」

上海封城期間，居民購買生活必需品有很大的需求，由於快遞人員短缺，網上購物平台很難買到物資。

上海市一名官員表示，上海市還將很快公佈第3份「白名單」，包括820多家可復工的進出口企業。

央行週五公佈的數據顯示，由於疫情重創經濟並削弱信貸需求，4 月份新的銀行貸款創下近4年半以來的最低水平。

亞洲足球聯盟週六表示，中國已放棄舉辦2023年亞洲杯決賽。此前，中國取消或推遲了原定於2022年下半年舉辦的多項國際體育賽事。