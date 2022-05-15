近日一名大陸女孩引用《三國演義》的典故，比喻當今的俄烏局勢，引發廣泛討論。前民進黨立委郭正亮表示，《三國演義》包含很多地緣政治和權謀的概念，烏克蘭總統澤倫斯基的選擇可能就會像劉琮投降曹操那樣，只能跟著美國走；他還指出，芬蘭要加入北約的變數還很多，因為起碼會有3個國家有不同意見。

郭正亮今天(15日)在政論節目《新聞大白話》中表示，《三國演義》的內容是曹操攻打荊州，而荊州是兵家必爭之地，後來就發生赤壁之戰，「她（指該名大陸女孩）說曹操是北約，會受到一些挫折；劉表去世後，劉琮選擇向曹操投降，就是說澤倫斯基只能順美國的路走，《三國演義》本來就包含很多地緣政治、權謀之術」。

郭正亮指出，芬蘭加入北約還有一個程序，今天該國的總統、總理和4個重要閣員要開會，「我認為會過」，接下來要送國會，經過辯論後決定是否向北約提出申請，「我覺得還是會過」。不過，北約是共識決，土耳其就直接嗆「我有意見」。

郭正亮認為，另外還有2個國家會有不同看法，比如克羅埃西亞不會同意，這主要是因為巴爾幹半島的地緣利益，以及未來不想陷入和俄羅斯的戰爭，另外就是匈牙利。

他分析，北約那裡程序還有得走，美國希望加速，讓俄羅斯難看，但這3國都不好說服，「我們靜待其變」，且俄羅斯已經出手，砍斷出口至芬蘭的電力，俄羅斯在芬蘭國會討論時可能還會有動作。

郭正亮還說，烏克蘭亞速鋼鐵廠的問題很容易闢謠，但近日烏克蘭方面希望釋放亞速營軍人的力道大得驚人，《戰爭法》本來就規定要善待戰俘，為何這些人要特別營救？當然會讓人聯想裡面可能有更重要的人。