新北市確診人數突破2萬人，也讓119話務量爆增，從每日平均1,000通爆增至每日超過5,000通，大幅上升5倍；救護案件從每日平均500件，增加至每日超過700件，成長率達40%。為保持各醫院醫療量能，消防局執行防疫案件「輕重症分流」，一方面將重症民眾快速送醫，一方面針對不需送醫案件進行轉介和關懷。市長侯友宜於上午特別前往消防局視察119及防疫派遣中心，並慰勉執勤同仁，同時感謝所有消防及義消同仁的辛勞。

侯友宜特別前往消防局視察119及防疫派遣中心，並慰勉執勤同仁，同時感謝所有消防及義消同仁的辛勞。(新北消防局提供)

為了有效執行輕重症分流，消防局自今(111)年3月率先全國成立「防疫派遣中心」，由387名內勤人員編組輪值，承接119「重症送醫案件聯繫收治醫院」、「輕症未送醫案件追蹤關懷」及「受理民眾諮詢」工作。防疫派遣中心原本設置6席處理席，因應疫情滾動調整，目前開設23席處理席，截至5月14日受理總通話量逾1萬通，其中重症聯繫收治醫院案件單日逾200件，輕症案件協助轉報衛生局並追蹤關懷單日超過100件，受理民眾諮詢電話也超過100通，未來若防疫案件持續增加，可再擴充至38席。

侯友宜特別前往消防局視察119及防疫派遣中心，並慰勉執勤同仁，同時感謝所有消防及義消同仁的辛勞。(新北消防局提供)

侯友宜特別前往消防局視察119及防疫派遣中心，並慰勉執勤同仁，同時感謝所有消防及義消同仁的辛勞。(新北消防局提供)

消防局線上執勤救護車總共108部，必要時可以最大量120部救護車執行勤務，另已整備災情勘查車70部，可隨時投入防疫載運勤務。

市長特別感謝18家責任醫院與衛生局、消防局密切配合，完全承擔起新北市大量民眾醫療需求，同時呼籲中央要針對快篩劑分配及民眾快篩陽性後確診判定問題，盡早推出解決方案，也再提出居隔轉型是面對現在疫情最重要的一步。市長致力確保醫療資源，也密切關注消防局緊急服務量能，並勉勵消防局同仁面臨未來疫情更艱鉅的挑戰，持續全力以赴，一起協助市民渡過疫情。