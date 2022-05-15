新北市三蘆選區國民黨議員初選如火如荼進行，市長侯友宜子弟兵吳訓孝與高雄市長韓國瑜力挺的林鼎超對決白熱化，吳訓孝15日邀請昔日同事呂家愷、蔡畹鎣合體拜票，強打侯友宜正統牌，希望能在初選勝出。

三蘆選區國民黨初選民調最後關頭，吳訓孝15日邀請同為侯家軍的昔日同事呂家愷、蔡畹鎣合體拜票，強打侯友宜正統牌，希望能在初選勝出。（吳訓孝提供）

三蘆選區國民黨議員初選，由吳訓孝、前高雄市青年局長林鼎超，現任議員蔡明堂兒子蔡政呈3搶2。民調最後關鍵，林鼎超播放前高雄市長韓國瑜錄音支持，對吳訓孝造成莫大壓力。

林鼎超說，非常感謝市長，不管是朱立倫朱主席，或者是侯市長或者是韓市長，其實都是國民黨重要的資產，此時此刻國民黨需要的是團結。面對對手來勢洶洶，吳訓孝強打侯友宜正統，邀請前市府同仁合體拜票，除了染疫無法出席戴湘儀，包括呂家愷、蔡畹鎣都到場力挺。

吳訓孝說，感謝市府同期夥伴來三重並肩作戰，彷彿又回到了一起拚市政的時候，希望順利通過初選，大家攜手共拚大選。

吳訓孝表示，對手選戰資源超過他十倍，包括漫天鋪地的看板以及宣傳車，相較之下，他選舉資源最少，看板數量不多，也沒有宣傳車， 即便有市長支持和肯定，也不一定會通過初選。他並強調，自己面臨輸不得的壓力，希望民眾接到電話民調能說出：「唯一支持吳訓孝。」希望力拚逆轉勝，給在地服務的年輕人一個機會。