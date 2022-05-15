來自法國、取自自然保育區水源的Vittel法維多天然礦泉水，今年回歸並升級上市，新包裝展現「源自自然、富有生命力」的精神。新推出的750ml玻璃瓶裝簡約高雅，更是品味人士補水佐餐良伴。

法國Vittel法維多天然礦泉水來自法國孚日山脈自然保育區的法維多盆地，該區被法國政府列為自然遺產，不僅生物資源豐饒，岩石層中更充滿礦物質，雨水流經岩層的同時，亦涵養了獨特且均衡的自然礦物質成分，品牌直接在水源地裝瓶，每公升礦物質含量高達1084毫克，鈣含量則有240毫克。

由於Vittel法維多獨特而平衡的礦物質成分，能夠在飲用時喚醒味蕾，巴黎三星餐廳「Le Cinq餐廳」大廚Christian Le Squer就提及：「Vittel法維多蘊含的礦物質，往往可以為美食饗宴帶來不著痕跡的特殊風味及精緻口感。」

Vittel法維多全新瓶身的V字Logo優雅醒目，即起至28日，台灣Vittel官網獨家優惠83折起，每日暢飲2000cc可提供人體60％所需礦物質，輕鬆補充身體所需營養及水份。