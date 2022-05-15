編舞家薛喻鮮率領精靈幻舞舞團赴西班牙參賽，以作品《卡門波麗露不朽的》之〈永恆的回歸〉拿下第31屆西班牙舞蹈及佛朗明哥大賽團體組第一名，也是本年度唯一入圍並獲得首獎的亞洲舞團。她表示，「將所有感謝、感想、感動都放在舞蹈裡。」

西班牙舞蹈及佛朗明哥大賽由Producciones Maga公司舉辦，總監是編舞家瑪格麗特．喬瓦（Margaret Jova）。自1992年起，Pro每年舉辦西班牙舞蹈及佛朗明哥大賽，從中展示年輕編舞者的作品及舞者，是西班牙新編舞作品展示、推廣和比賽平台，也是國際上重要的佛朗明哥活動之一，每年約有70至150位左右的編舞家、舞者、音樂家等參加。

今年度大賽於5月11日至13日於馬德里費爾南多．戈梅斯文化中心舉辦。參加舞蹈大賽的報名者必須錄製編舞作品，並發佈在YouTube或Vimeo等網站上供評審團進行初選，大賽於4月中下旬通知初選入圍者。5月11日至12日進行16部編舞作品複賽演出，共有7部作品入選決賽，於5月13日舉辦決賽及頒獎典禮。