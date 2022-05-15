女星邵雨薇外型甜美、氣質清新，憑精湛演技成為許多人心目中的女神；她與金鐘影帝吳慷仁穩定交往中，愛情與事業都十分順心。邵雨薇常在社群分享健身日常，日前曬出的「直角肩」背肌曾讓網友大喊帥；她今(15日)罕見以泳裝打扮秀性感事業線，露出大片肌膚電暈所有網友。

邵雨薇不僅天使臉孔的外型亮眼，偶爾展露身材也常成為目光焦點；她今(15日)罕見PO出泳裝辣照，以空無一人的泳池為背景寫道：「晚上的泳池特別寧靜也微涼，我正在泳池邊糾結水溫遲遲不敢下水，但這種事是不能多想的，拍了幾張照轉身戴上泳帽泳鏡直接跳下水，抖了幾下又是愉快的一天」。

邵雨薇露出前胸與手臂大片雪白肌膚，一雙纖細美腿顯露無遺。（圖／取自邵雨薇IG）

畫面中她身穿湖綠色單肩泳衣，與背後泳池的水色完美呼應，露出前胸與手臂大片雪白肌膚，性感鎖骨及一雙纖細美腿顯露無遺，胸前俏麗事業線則若隱若現，是她難得一見的養眼畫面，搭配邵式招牌甜美笑容，讓網友們看了難以抵抗，大讚：「泳衣好看」、「雨薇穿起泳裝超好看」、「太辣了」，另外還有人看了表示佩服：「好勇（這幾天好冷）」；辣照引起粉絲暴動，7小時吸引超過4萬人朝聖狂刷愛心。

日前邵雨薇曾曬運動裝背殺美照，一邊賣力操作健身器材，一邊炸出精實背肌，手臂上不見絲毫贅肉，還有令人稱羨的「直角肩」，讓網友看了忍不住讚嘆：「這背肌，愛了」、「帥」、「背肌很好看」、「妳把身材線條練的很漂亮，不會太強壯過了頭」，正面背影都大獲好評。