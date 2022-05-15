台東縣府建設處承辦下水道工程的李姓約聘員工，疑因業務對廠商要求嚴格，去年11月26日遭李、吳2名男子毆傷，警方據報逮2嫌後又追查到幕後教唆的郭姓、林姓男子，檢察官依傷害罪起訴，台東地院近日宣判郭、林2人教唆犯傷害罪判刑5、6月徒刑，李、吳2人共同犯傷害罪判刑5月，皆可易科罰金。

判決書指出，林男對縣府李姓員工不滿，拿15萬元唆使郭姓男子找人「教訓李姓員工」，郭又拿出5萬元給李、吳2人，李、吳在2021年11月26日從高雄租車後駕車至台東，在台東市中華路附近將李毆傷後逃逸。

台東警方當天趕往高雄並於晚上10點在某租車行將涉案李及吳2人逮捕，兩人均坦承犯案，並表示李男在工程業務上經常刁難，才出手教訓，教唆者是高雄郭姓男子。

但檢察官追查發現，郭與李姓員工並無工程上關係，經查發現是受林姓男子教唆。

法官認為，李、吳2人原無傷害李姓員工之意，林以給付15萬元為條件給郭男，引起教唆傷害犯意後，再出面唆使，李、吳下手傷害李男，林屬教唆犯，均應依其等所教唆罪判處，犯罪所得15萬沒收，分別判5至6個月刑期。