連兩年拿下中職中繼王，不過中信兄弟吳俊偉開季卻有些低潮，近期狀況逐漸回穩，總教練林威助也認為，他的狀況又有更好，有慢慢回到以前的感覺。不過「小黑」聽聞直說：「不要舒服我啦！」，他說，今年自己的狀況比較多，許多球都投到紅中或偏高挨打，控球是目前要改善的地方。

除了控球，吳俊偉也希望能找回之前場上好的感覺，更希望自己的表現不要大起大落，「像是霸氣、自信都是。現在上了場就是要把氣勢拿出來，不要讓打者覺得我在畏懼。」

而今年富邦悍將持續尋找「游擊解答」，除了從洋將、選秀中做補強，也曾考慮過與他隊進行交易，之前領隊林華韋就曾表示也會觀察業餘好手，其中就有提到目前正效力新北成棒隊的池恩齊。

看到新聞得知弟弟被關注，哥哥吳俊偉也替他感到開心，但他是否出來選秀仍未定，「希望他能夠先加強自己不足之處，讓更多球隊看到他。」

吳俊偉與弟弟池恩齊都出身屏東高中，高中畢業後都先來到新北成棒隊磨練，吳俊偉在2018年被中信兄弟第4輪指名，展開職業生涯。

吳俊偉說：「之前有跟他聊過，但還不確定弟弟會不會出來選秀，他曾說希望自己能在訓練上多加強，看能不能變更好。」前天賽前，坐在旁邊的楊志龍拿相關新聞給他看，小黑也轉傳給弟弟，「感覺是不錯的開始，他應該很開心，有人在關注他，雖然現在還是未知數，希望他能繼續加強自己。」

身為職棒的前輩，吳俊偉也分享自己當初決定投入選秀的契機，「當時我在新北市，也不知道自己在業餘能投得如何，後來接觸到重量訓練，球速也慢慢蘇來，才有了想選秀的想法。」