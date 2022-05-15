雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場衝浪招生，目標2024巴黎奧運風箏衝浪。（雲林國際風箏衝浪學校提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場「雲林國際風箏衝浪學校」前年底啟用，是全台唯一經國際IKO認證通過的衝浪學校，經過1年多試營運，雲林縣政府15日表示將於5月底展開招生，除讓民眾體驗風箏衝浪、風翼衝浪外，也希望提前培育人才，爭取機會參與2024巴黎奧運風箏衝浪比賽。

三條崙海水浴場曾是中南部地區最著名的天然海水浴場，因年久失修閒置多年，經中央與地方政府合力活化，將舊房舍整修後成立「雲林國際風箏衝浪學校」，去年舉辦「雲林縣第1屆風箏衝浪公開賽」，吸引全台近60餘名風箏衝浪選手共襄盛舉，成功打響第1炮。

雲林縣政府計畫處處長李明岳表示，今年將延續去年公開賽成果，在夏季舉辦風翼衝浪、風箏衝浪體驗、安全教育課程與招生。夏天因風力較弱，會以風翼衝浪體驗為主，風翼衝浪是用雙手握住風翼，站在衝浪板來衝浪，風翼與衝浪板並不相連，且不須太大風力，容易上手。

風箏衝浪則是透過支架與風箏線，將空中的風箏連結到衝浪者身上，可藉由操控風箏線配合腳下衝浪板來衝浪，難度較高，須要較強風力，一般都是在秋冬東北季風來臨時進行，不過夏天若遇到風力較強的時候，也可嘗試體驗風箏衝浪。

李明岳說，今年5月底透過招生，先以風翼衝浪讓報名者熱身，熟悉風翼操控與水域環境後，再接觸風箏衝浪，等到秋冬東北季風來臨時，便可接軌風箏衝浪作進一步練習。另外，夏天還會進行水上安全教育訓練，讓報名者可以安全地親近海洋。

李明岳指出，風箏衝浪已列為2024巴黎奧運正式競賽項目，雲林縣政府規畫一系列培訓活動，先以風翼衝浪打底，再進行風箏衝浪，用循序漸進方式，吸引對衝浪有興趣者投入，期待2年後雲林能有選手參與巴黎奧運風箏衝浪比賽。