台南市近年新崛起的正興街商圈，15日下午4時見不到多少遊客。（程炳璋攝）

疫情加上下雨，海安路商圈15日遊客稀落。（程炳璋攝）

南台灣疫情日趨嚴重，民眾減少外出染疫，觀光餐飲業皆受重創，台南市有飯店自助餐廳生意第掉到剩2成，直接取消每周3天營業，其他飯店業者研議跟進，這周假日各商圈人潮斬半，花園夜市人潮剩2成多，掉到半年來新低點。

台灣疫情嚴重到人人自危不敢外出，北部自助餐廳陸續宣布暫停供應下午茶時段，台南市知名鹹粥店宣布暫停營業到月底驚動台南美食圈。火車站前老牌的台南大飯店的翡翠廳歐式自助餐，宣布即日起至月底，每周1至周3暫停營業。香格里拉台南遠東國際大飯店自助餐廳正研議是否跟進。

台南大飯店業者表示，受疫情影響來客數大減，翡翠廳歐式自助餐平日只剩2成顧客，假日也只有5成，目前平日3天改訂為設備保養日，暫停營運。

不只餐廳生意大減，台南市夜市與美食街區的遊客數直線下滑，海安商圈、正興商圈這周假日2天因疫情與下雨，假日遊客只有往常的5、6成，直接砍半，業者直呼是半年來新低點。

夜市生意更是慘不忍睹，以社區顧客型態為主的武聖夜市近2周來人潮只剩一半，純以外地觀光客為主的花園夜市人潮掉到只剩平日的2成多，業者提起疫情影響就直呼「吼!影響太大了」花園夜市更宣布降低攤位租金，每攤半年租金減收3000元，一起苦撐度日。

台南市觀旅局長郭貞慧因確診隔離剛結束出關，她認為台灣觀光業正處於疫情過渡期，只能低調行銷平日遊台南，等疫情趨緩，台南市針對團客旅遊將有補助策略。