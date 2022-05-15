NBA季後賽今天休兵一天，而台灣時間明天凌晨3點半公鹿將作客塞爾提克主場，希望能拿下比賽挺進東區冠軍賽，不過據知名記者溫霍斯特(Brian Windhorst)報導，公鹿陣中第二得分手米德頓(Khris Middleton)仍無法上場，這對公鹿來說相當不利，球隊衛冕機會也隨之降低，此外塞爾提克羅伯特威廉斯(Robert Williams III)被列為出戰成疑。

Windhorst: Khris Middleton Unlikely to Return from Injury for Bucks-Celtics Game 7 https://t.co/UwbdbuWM7m — SportNewsBuzz (@Sportnewsbuzz) May 14, 2022

記者溫霍斯特在報導中指出：「近期我得知的消息都對米德頓本周復出感到樂觀，但事情並非如此，到現在也沒什麼進展。目前有消息透露米德頓在G7復出的可能性非常悲觀，更有人直接告訴我，即使公鹿晉級東區冠軍賽，他也很難立刻回歸先發陣容。」

言下之意米德頓並無法在G7復出，目前他仍受左膝韌帶扭傷困擾，米德頓於季後賽首輪G2對公牛時不慎受傷，隨後一直缺席至今，米德頓例行賽一共為球隊出戰66場，平均能貢獻20.1分5.4籃板5.4助攻，成績非常全面，是「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)身邊的最大幫手。

但塞爾提克也遇到小麻煩，內線悍將威廉斯被列為出戰成疑(50%)，左膝有痠痛狀況，他在季後賽出戰5場有3次擔任先發，場均20.2分鐘，平均貢獻6.2分4.8籃板1.2助攻0.8抄截1.8阻攻，雖然數據普通，但在老將荷福德(Al Horford)不在時他肯定是重要角色，面對阿提托康波橫衝直撞攻擊方式，內線球員實在不能少。