運勢命理網站「知命命理」分析，如果手相有漏財紋、手指有縫、手掌無肉偏薄，或是手掌心無凹陷，都是天生容易漏財的手相，一定要特別謹慎理財，否則容易終生為錢苦惱。

▍1.漏財紋

「漏財紋」是指有垂直的紋路衝上食指與中指之間的指縫，另外有一種掌紋，是感情線的尾部向食指與中指的指縫延伸，也屬於漏財紋。從手相學來說，食指指縫為財帛宮，亦即俗稱的財位，如果有紋路衝至這處的指縫，則主耗財，有錢存不住，難有積蓄。

▍2.手指縫漏財

「手指縫漏財」就像家中的漏斗一樣，因為下面有孔才會漏出去，總是存不住東西。當你將手指展開後併攏，觀察指縫狀態，如果手指合攏之後不透一絲指縫，就說明不漏財。如果出現了指縫則說明漏財，而且指縫越寬越容易破財。

▍3.手掌肉薄漏財

手的薄厚代表一個人的福分淺薄，手掌肉厚、掌肉嫩，當手掌展開時手心自然形成一個凹坑，往裡面掉一些水都會存住而不會流走，這種手相便可以存住錢。而漏財的手上肉少，顯得乾癟單薄，手掌展開，手心是平的，往裡面倒水都存不住，很快就流走了，這就是漏財的手相。

▍4.太陽丘隆起但手掌無凹陷

太陽丘位於無名指的根部，是財富的象徵，太陽丘隆起的人通常都很有錢，但假如手掌心無凹陷、呈現平坦狀態的話，則代表其人有財無庫，雖然賺錢很多卻存不住，財來財去，花錢如流水。

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