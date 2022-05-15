家用快篩試劑實名制自4月28日上路後已超過兩周，不過有在藥局工作的藥師抱怨，到現在還有人在問多少錢，而且最令他氣憤的是，竟然有人聽到500元後嫌貴，才說不想買了，讓他一聽超氣，因為根本不是真的需要，眾人直呼「排心酸的」。

這名藥師在臉書社團《爆怨公社》表示，實名制快篩上路至今已經兩個禮拜左右了，還是有人問多少錢？他說全台灣都固定500後，竟然有少少客人會說「蛤！這麼貴？裡面有幾劑？那我再想一下要不要買」，藥師氣到直呼「我看你沒有很需要嘛，就不要站在這邊思考了，後面一堆客人在等」。

此外，他說連他數學那麼差的人，都知道單號、雙號怎麼分，卻有很多客人不知道自己的身分證是單號還是雙號，甚至不知道0是雙號。

貼文曝光後，網友紛紛回應「所以就是有人單純跟風，不是真的需要」、「一堆人就排隊排心酸的，看到有人排就跟著排，排到的時候問：這快篩怎麼賣？不是聽說一組賣100元，為何你們賣500元？我只帶200元，能拆開只買2組嗎？」、「還遇到有人問能開收據嗎」、「還聽過這有發票嗎」。

有網友指出，真正需要的人連自費一劑200塊都會買，還要看價錢考慮一下要不要的人根本不需要，一堆根本不需要的人在那邊跟人家囤快篩不知道要幹嘛，而且快篩有期限，不像口罩可以放比較久，無奈很多台灣人都是跟風狂囤，根本沒想過自己到底需不需要。