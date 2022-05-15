產經新聞報導，鑑於美國洛馬公司的態度是期望日本多添購F-35，並不符合日本自製下一代戰機的計畫，使得防衛省打算更換下一代自戰機(F-3)的合作對象，就英國航太系統(BAE Systems)。換言之，日本可能會加入英航太的「暴風雨」(Tempest Fighter)戰機計畫。

報稱稱，日本與英國正在進行航空技術合作的協商，期望年底前達成正式協議，先從下一代引擎研發開始。目前日本的石島川播磨重工與英國勞斯萊斯各自有航新一代自適應引擎的研發計畫。

日本之所有改換合作對象，有其歷史因素。目前航空自衛隊現役的三菱F-2戰機是與洛克希德•馬丁公司合作的成果，但是F-2戰機就是一架放大版本的F-16，當時就日本內部引起極大爭議，批評外型「沒有未來潛力」，這也得F-2的生產數量只有80架，連帶造成F-4戰機必須延長服役歲月。

目前洛馬主要的業務是推銷更多F-35的訂單，對於其他國家自主研發戰機都表現的並不熱衷，所以日本防衛省與洛馬公司的幾次協調都出現困難，於是在得到美國政府的瞭解後，決定將合作對象轉向英國。不過防衛省強調，在其他航空領域還會繼續與美國合作，比如與美國共同開發無人機作戰保障系統。

防衛省期望F-3戰機能2035年達到初始作戰能力，也就是10年內必須完成研發與初步量產，對此日本投入了858億日元(約200億新台幣)的開發成本。然而，這是日本首次與美國以外的國家，進行全面的聯合開發，對日本來說也是很大的挑戰。