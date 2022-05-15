李誠智鎮長今天快篩陽性，已PCR進一步確認中。（取自李誠智臉書）

金門縣長楊鎮浯日前確診，成為全台首位確診的縣市首長。農曆四月十二「迎城隍」當天與他一起替城隍爺扛轎出巡的金城鎮長李誠智今天也傳出快篩陽性，引起鄉親的關注。

李誠智鎮長今天在臉書貼文表示，他「也不想但很不幸的快篩陽性」，將遵守防疫規定7＋7，馬上引來鄉親的留言關心，祝福他早日康復，也有人建議再去PCR比較準，結果最快晚間才會確認。

李誠智表示，他這幾天在家自行快篩都是陰性，也無任何不適症狀，但並未跑攤和出席餐會場合，今早突然覺得喉嚨有點癢，結果快篩陽性，也不知是在何處遭到感染。

由於四月十二迎城隍當天，與楊鎮浯縣長和李誠智鎮長一起扛轎的還有其他人，鄉親也關注他們的健康，希望大家都平安才好。

縣長室主任陳志斌也在李誠智的臉書留言，表示他迎城隍當天也在鎮長旁邊，自己則持續第6天都篩陰。許多鄉親要李鎮長多多休息，幾天後就會轉陰。

金門至今累計確診548例，多數鄉親感到疫情緊張，已減少外出和群聚的機會。縣府也提醒做好居家防疫措施，尤其嚴防長者和幼兒遭到感染。