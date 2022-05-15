In Berlin for @NATO ForMin. Important milestone ahead of the #MadridSummit to shape collective security. On the agenda:



➡️ Further support so 🇺🇦 can defend itself against Russian aggression

➡️ #NewStrategicConcept and plans for global outlook

➡️ 🇫🇮 & 🇸🇪 membership pic.twitter.com/dri8X6RcRh — Liz Truss (@trussliz) May 15, 2022

路透社報導，北約(NATO)30個成員國這週末在柏林(Berlin )舉行為期2天的會談，因應俄羅斯勢力逐漸擴張，主要就芬蘭和瑞典盡快在數周內完成入會而討論。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）也公開表態，稱「強烈支持」非蘭和瑞典加入北約，引述組織內第五條集體防禦規範，強調該國際組織是西方重要的軍事力量，若有一國受到威脅，成員國將團結共同抵抗。

她表示，「英國同意繼續幫助烏克蘭趕走俄羅斯以取得勝利，普丁是時候該面對失敗的結果，這種侵略行動下不為例。」