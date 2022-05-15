有一種愛是媽媽怕妳餓！有名正妹在臉書分享「媽媽牌防疫包」，她因確診需要隔離10天，媽媽竟去賣場大採購，買了非常豐盛的食材，她也PO出照片秀出食材，有2盒牛肉、1盒鮭魚、1袋雞塊，以及各1大袋的蔬菜和水果，讓她笑稱「媽我只是隔離10天而已」；網友留言表示「10天都像吃年夜飯耶」、「阿嬤都是從媽媽進化而來的」。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社」發文，她因為確診需隔離10天，媽媽就去大賣場批貨，買了很豐盛的食材回家，她也在貼文表示「媽我只是隔離10天而已」，並笑稱「有一種愛是媽媽怕妳餓」；從原PO的照片中可見，食材有2盒牛肉、1盒鮭魚、1袋雞塊，另外還各有1大袋的蔬菜及水果，1箱酒精等。

貼文一出，網友紛紛留言表示「幸福的孩子」、「10天要胖10kg」、「阿嬤都是從媽媽進化而來的」、「媽媽缺女兒嗎」、「有媽的孩子像個寶」、「這中樂透嗎？超幸福、超澎派」、「隔離完都胖了不只一圈」、「10天都像吃年夜飯耶」、「太豐盛了 」、「要不是妳在隔離，我都想去妳家蹭飯」。

另外有網友也笑稱這是「媽媽牌關懷包 」、「史上最強防疫包」，原PO也回應這是「史上最有媽媽味道的防疫包」，還自嘲自己因隔離已經胖了4公斤。