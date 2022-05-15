全球加密資產之一的UST，採穩定幣原則將價格與美元維持在1:1，5月9日開始與美元脫鉤，隨之持續崩跌逾九成，市值從最高的逾187億美元，跌至不到30億美元，央行臉書對此重批，UST的崩盤恐是整體加密市場的「雷曼時刻」（Lehman moment），再用國際聲音警告國人莫亂入龐氏騙局。

同樣是加密資產市場經常出現的名字，UST源自Terra生態，並不屬於三大穩定幣：泰達幣（Tether）擔保的USDT、USDC，或幣安擔安的BUSD。近兩年持續發行穩定幣監看報告的惠譽信評表示，Terra擔保的UST，價格的算法掛鉤機制失敗，引發更廣泛的加密市場波動，更凸顯私人穩定幣的脆弱性，投資者可能會對圍繞穩定幣及其擔保證明的風險，要求更多的審查，惠譽信評亦支持官方應更加監管。

幣圈業者認為，Terra 是加密貨幣市場的上層公鏈生態，一直是一個飽受爭議的對象，近日因資本圍獵和債務危機出現嚴重脫錨事件，最低跌至 0. 2美元，「在短短 3 天時間，同時重演泰銖和雷曼的恐怖災難！」

央行臉書小編報導，UST沒有使用美元等法定貨幣資產作為準備，而是基於智慧合約的演算法，透過Terra生態系統中的另一個加密資產Luna，保證1 Luna（1美元），得以與1枚UST互換，當UST市價大於（小於）1美元，可以用Luna與UST的保證價格互換機制進行套利，進而鑄造（銷毀）UST，銷毀（鑄造）Luna，增加（減少）UST供給量，以維持將UST制約於1美元的價值。

實際可知，UST的整個生態系是建立在演算法之上。央行臉書引用歐洲央行ECB執行理事Fabio Panetta，在美國哥倫比亞大學的一場演講中，對加密資產提出的嚴厲批判。

Fabio Panetta認為，加密市場是興起新數位淘金夢（digital gold rush），加密資產價格大幅波動，其市場動態如同龐氏騙局（Ponzi scheme），只要越來越多投資人相信加密資產價格會上漲，加密資產的漲勢就得以持續，從而使加密資產泡沫不斷擴大，直到熱情消失，泡沫也隨之破滅。

「即使是穩定幣，也無法保證能在任何時候都可以平價贖回」，ECB理事說，通常僅是投機性資產，無法受益於存款保險，不能使用央行的常備融通機制（standing facilities），易遭受擠兌風險。Panetta敦促各國政府，應加快採取全球協調性的監管行動，以阻止加密資產恐引發的金融不穩定等風險。

針對UST的崩盤，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）5月10日在參議院聽證會回答質詢時表示，UST價格大幅下跌與其產生擠兌的情況，顯示出此等資產對於金融穩定的風險。央行臉書小編亦跟進，表示對於UST背後的高度投機令人膽戰心驚，「提醒大家要小心，避免上當受騙！」