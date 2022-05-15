科技、末日、拘束感，是此次2023早春大秀給人的直觀印象。（LV提供）

LV於美國加州聖地牙哥索爾克生物研究所盛大展開2023女裝早春大秀，基於美國疫情近日處於共存新階段，早春大秀也請來不少藝人現身觀秀，而最受矚目的則是屬接棒星二代們－木村光希（Koki）、伊芙賈伯斯（Eve Jobs）、艾瑞斯阿帕托這三組星二代可說光芒更甚父母，木村光希有超紅的爸媽木村拓哉和工藤靜香，但她和姐姐木村心美可說是亞洲新一代時尚女神，兩人的IG粉加起來近500萬，時尚影響力完美不輸爸爸木村拓哉；而伊芙賈伯斯身家更驚人，除了父親是已故蘋果創辦人史帝夫賈伯斯（Steve Jobs）外，她的超仙外表、高學歷與馬術運動員等超加分背景，可說集所有優點於一身，聲望也不下老爸賈伯斯；艾瑞斯阿帕托則是從小就相當知名，而父母分別為喜劇製作人賈德阿帕托和知名喜劇演員萊絲莉曼恩，近期也和母親一同出演父親新劇《泡泡劇組》，可說完美繼承父母的喜劇基因。

2023早春的路易威登在女裝創意總監Nicolas Ghesquiere的巧手下，構思出宛如電影《沙丘》、《瘋狂麥斯》等結合公路旅行、科技感十足的末日電影，金屬色澤與布料織紋打造出虛實交換的視覺效果，大秀也請來截肢女模Lauren Wasser走秀，以劫後重生的狀態，演繹此次早春大秀的主題再適合不過。本次大秀選址聖地牙哥索爾克生物研究所，從生物研究的思維帶到早春大秀的背後涵意，再看看星二代們的「青出於藍」，或能很快理解此次大秀主軸－為自己找到新方向。

伊芙賈伯斯高學歷高顏值與意志力超群，連爸爸賈伯斯生前都對這小女兒贊譽有佳。（LV提供）

木村光希小小年紀就出道，但光芒可不比爸爸木村拓哉差。（LV提供）

艾瑞斯阿帕托自小就演過不少父親執導的喜劇，這次早春大秀氣場完全不輸共同出席的媽媽與姐姐。（LV提供）

荒涼與孤寂感，呈現了此次2023早春大秀美學。（LV提供）

充滿電影《沙丘》的造型感，但又結合了金屬元素做為設計特色。（LV提供）

截肢女模Lauren Wasser。（LV提供）