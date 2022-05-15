阿里山林鐵眠月支線因景色優美吸引許多登山客造訪，5月1日整修完畢開放，今天嘉義山區下雨，傳出有1男2女共3名登山客回程時，因大雨造成大崩壁處如瀑布無法通過受困，嘉縣消防局受報後派員前往，下午6點9分時接觸3人，並協助通過大崩壁。

嘉義縣消防局今天下午3點32分獲報，指有3名登山客受困眠月線大崩壁處，指揮中心派遣阿里山分隊1人，並連絡嘉義林管處阿里山工作站、監工區各1人前往救援，抵達現場後3人皆無受傷，協助通過崩壁後因天色已黑，安排台車前往載出。