一名大陸女孩引用《三國演義》典故，用劉備、曹操、孫權比喻當今俄烏局勢，影片在網上熱傳，引發兩岸網友廣泛討論。被問到烏克蘭總統澤倫斯基的「下場」時，她說「想想劉琮」，指劉琮向曹操不戰而降，令後者不費吹灰之力取得荊州，劉琮隨後逐漸消失在歷史舞台上。

影片中，一個身穿校服的中國大陸四川女孩被爸爸問到「如何看待俄烏局勢」，女孩思索一番，就落落大方地用英語流利談起來。

女孩先是對那些在戰火中飽受苦難的人表示同情，隨後說起自己最近在看《三國演義》，認為俄烏局勢與其有相似之處。她說，以美國為首的北約就好比是曹操勢力，而俄羅斯就像是孫權手下的江東，烏克蘭則是兵家必爭之地荊州，夾在兩者之間，不斷撩撥兩者的神經。

她繼續用英文分析表示，假設荊州被曹操拿下，按現在的話來說就是「沒有了戰略緩衝區」，曹操可以直接順江而下，對孫權來說威脅極大。孫權對此寢食難安，心想不能坐以待斃，赤壁之戰由此爆發。

「看看今天的俄烏衝突，和三國時期沒有任何區別」，女孩說，北約想在烏克蘭搞東擴，被逼近家門的俄羅斯同樣也不能坐以待斃，因此爆發了俄烏衝突。

當被追問澤倫斯基的「下場」時，女孩眼睛滴溜溜地轉，鬼靈精怪地來了一句「想想劉琮」，歷史上，劉表急火攻心而亡後，兒子劉琮在投降派的慫恿下直接向曹操不戰而降，令後者不費吹灰之力就取得荊州，隨後逐漸消失在歷史舞台上。

這段影片很快在Twitter走紅，獲得了超過16萬次的播放量。經陸媒《環球時報》報導，掀起不少大陸網友討論，影片紅回台灣，在PTT論壇也有數百名網友發表看法。

有網友驚訝表示，「這年頭小孩子都好強」、「小女孩英文不錯」、「最後的結局就是曹操、孫權、劉琮都死了」。不過也有網友不以為然認為，「拿三國來類比真是莫名奇妙」、「亂比喻」、「從小就邏輯錯誤，侵略者是俄國不是美國」。