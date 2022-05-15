台東縣關山鎮農會攜手澎湖區漁會，舉辦一系列食魚教育課程，學員動手做海鮮料理。（蔡旻妤攝）

台東縣關山鎮農會攜手澎湖區漁會，舉辦一系列食魚教育課程，學員動手做海鮮料理。（蔡旻妤攝）

台東縣關山鎮農會攜手澎湖區漁會，舉辦一系列食魚教育課程，學員動手做海鮮料理。（蔡旻妤攝）

食農教育法4月三讀通過，農委會每年將編列10億元預算執行食農教育，台東縣關山鎮農會攜手澎湖區漁會，合作舉辦一系列食魚教育課程，由專業廚師介紹，讓不靠海的台東縱谷地區民眾認識海魚及生長環境，學習如何料理海產。學員藉此可多認識1樣食材，也學會1道菜色，而新鮮食材可宅配到家，民眾在家也能享用餐廳料理。

廚藝教室飄出陣陣香氣，在廚藝老師的指導下，學員把小卷、龍膽石斑等海鮮洗淨後，再分別放入熱鍋中乾煎，或是配上少量的蔥蒜辣椒入鍋蒸熟。住在關山的江小姐說，長年住在山下，較少接觸海鮮料理，而這類菜色應在宴席桌菜才會吃到，一般民眾很少做這樣的料理，尤其在不靠海的縱谷鄉鎮。

靠山吃山、靠海吃海，民眾多因食材取得的便利性，影響日常飲食。關山鎮農會就與澎湖區漁會合作推出食魚教育課程，介紹縱谷地區少見的海產料理，也讓民眾認識養殖海魚的生長環境。

澎湖區漁會直銷中心宋慶榮表示，想將澎湖新鮮好滋味力推給各地區農漁會的朋友，澎湖的海水鹽分高，魚長得比較慢、肉質會比較好吃。此外，澎湖的魚是生長在海中央的箱網養殖，漲退潮明顯，另海底藻類及浮游生物多樣化的自然生態環境，讓魚類的營養源特別豐富。

關山鎮農會主任彭衍芳大讚學員廚藝，並表示食材好、新鮮就不需要很複雜的料理技術，就可以煮出很好吃的海產料理，而農會超市也推出自澎湖區漁會提供的海鮮類產品供民眾選購。

關山鎮農會強調，受到疫情影響，外食人數減少，民眾透過食魚教育多認識食材，多學會幾道菜，食材也能宅配送到家，民眾在家就能享用餐廳級的料理。