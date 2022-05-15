2022年以來，大陸鈦白粉（即二氧化鈦，主要應用於製造塗料）市場延續偏強走勢。繼3月行業整體調漲後，進入5月中旬，鈦白粉龍頭企業再度掀起漲價潮。

證券時報報導，目前，大陸硫酸法鈦白粉主流市場價格，已達到每噸人民幣（下同）2萬元左右的高點，但市場人士分析，在近期出口需求旺盛背景下，價格仍有支撐。

顏鈦鈦行業分析師楊遜指出，目前出貨狀態穩定，尤其是出口訂單很好，這是龍頭企業漲價的主因。其中，海綿鈦、四氯化鈦等部分產品先行調漲，幅度在每噸500元至5,000元，緊接著氯化法鈦白粉調漲每噸700元，硫酸法部分產品獨立調漲每噸500元。

楊遜又指，4月中下旬至今，各生產商庫存情況不一，對於價格走勢的暗示作用並不明顯。同時，硫酸、硫磺、進口鈦礦等原料價格持續在高位，加上物流成本居高不下，實際終端用戶接貨價格仍處於高點。在常規的供需情況下，越來越多的生產商根據接單與庫存情況來調整價格。