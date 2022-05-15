高雄全家海神隊本土球星胡瓏貿及外籍球星亞歷山大擔任本局反毒大使，共同呼籲青少年反毒品及犯罪預防宣導。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄在地職業籃球隊「高雄全家海神」成功晉級T1聯盟季後賽，更跨界與高雄市政府警察局合作，由該隊本土球星胡瓏貿及外籍球星亞歷山大擔任本局反毒大使，共同呼籲青少年反毒品及犯罪預防宣導。本月16日至18日期間，到高雄市警察局出示臉書貼文按讚及追蹤本局IG畫面，即可免費獲得2張季後賽門票，數量有限，送完為止!

職籃高雄全家海神隊在T1聯盟例行賽獲得第1名的佳績，晉級聯盟元年季後賽，因先前與高市警局合作擔任反毒大使，多數粉絲反應良好，紛紛留言稱讚二人不僅人帥、球打的更好，於是海神隊有意邀請高市警局的粉絲們到場加油、觀賞球賽，繼續給予海派支持，共同來見證海神隊邁向冠軍之路。

本次於5月16日至18日，每天下午2點到7點，至高雄市政府警察局出示本局臉書貼文按讚及追蹤本局IG畫面，即可免費獲得2張高雄海神隊於25日19時在高雄鳳山體育館的賽事門票，數量有限，請粉絲們趕緊前來認領！