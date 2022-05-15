高雄在地職業籃球隊「高雄全家海神」成功晉級T1聯盟季後賽，更跨界與高雄市政府警察局合作，由該隊本土球星胡瓏貿及外籍球星亞歷山大擔任本局反毒大使，共同呼籲青少年反毒品及犯罪預防宣導。本月16日至18日期間，到高雄市警察局出示臉書貼文按讚及追蹤本局IG畫面，即可免費獲得2張季後賽門票，數量有限，送完為止!
職籃高雄全家海神隊在T1聯盟例行賽獲得第1名的佳績，晉級聯盟元年季後賽，因先前與高市警局合作擔任反毒大使，多數粉絲反應良好，紛紛留言稱讚二人不僅人帥、球打的更好，於是海神隊有意邀請高市警局的粉絲們到場加油、觀賞球賽，繼續給予海派支持，共同來見證海神隊邁向冠軍之路。
本次於5月16日至18日，每天下午2點到7點，至高雄市政府警察局出示本局臉書貼文按讚及追蹤本局IG畫面，即可免費獲得2張高雄海神隊於25日19時在高雄鳳山體育館的賽事門票，數量有限，請粉絲們趕緊前來認領！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。