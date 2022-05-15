日籍女星佐藤麻衣（王麻衣）2017年和台塑集團長孫王泉仁爆出婚變，之後就獨自照顧兒子，目前母子倆定居日本，近來她也積極更新社群，似乎有意復出，今(15日)她帶兒子參加小小職人體驗活動，並拍下他的可愛身影，讓網友都被萌翻。

麻衣帶著兒子體驗宅配員的工作情況，只見7歲兒穿上制服，認真聽著指令，最後還跟著一起去送貨，讓她看了都忍不住直呼：「我都想體驗了，衣服也太可愛。」

麻衣拍下兒子體驗宅配員活動萌樣。(圖／取自麻衣IG)

其實，麻衣2014年嫁給王泉仁後，就淡出演藝圈，專心相夫教子，未料2017年爆出婚變，去年更傳出王泉仁與新歡空姐又產下一子，並疑似三婚，不僅驚動集團公關澄清「沒有這件事」，麻衣也罕見發聲強調「我們沒有離婚」。

而麻衣目前母兼父職，一個人照顧兒子，並和兒子定居日本生活，之前她也透露4年來每日的忙碌行程，忙完兒子和家務後，再利用瑣碎的時間保養、看雜誌、追劇、跟朋友聊天等，常常累到不小心睡在客廳。

不過本來低調的她，近來頻繁更新社群，開始分享生活日常，讓外界也解讀她是為了復出做準備。