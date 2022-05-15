元智大學進駐馬祖新村打造元創眷永。(呂筱蟬攝)

桃園市文化局打造馬祖新村文創園區，策畫辦理「眷村x文創媒合育成中心」進駐計畫，以媒合及育成為目的，首次與學術單位元智大學攜手合作，期盼透過專業導入，將積極推展「社區參與共創」、「職人串連共好」及「地方青創培力」等工作。

元智大學藝術與設計學系於今年度獲選進駐馬祖新村8號眷舍，在計畫主持人黃琬雯助理教授帶領下，團隊以共創、培力為發展任務，將進駐空間命名為「元創眷永」，期許以青年的創意來達到眷村場域和文化的永續發展，而團隊的LOGO設計「元創眷永」4字，由馬祖新村原住戶胡明貴親筆所題，象徵地方文化與人文精神傳承。

黃琬雯說，團隊正式進駐後，將積極推展「社區參與共創」、「職人串連共好」及「地方青創培力」等工作，規畫以社區工作坊串聯地方居民和職人，共同探索和發現馬祖新村的生活美學，也將透過藝術介入、設計實驗與跨域合作等方式進一步活化場域，相互激發更多文化創意的可能性。

桃園市長鄭文燦表示，元智大學藝術與設計學系進駐馬祖新村，以原創眷永為主題，希望結合社區共創，也為駐村藝術家培力，創造馬祖新村新方向，共創、共好與培力為3大特色，相信元智大學團隊會做得很好，因為該團隊在內壢、花蓮、台東、基隆都有參與地方創生經驗，能和居民一起把生活、文化與美學找回來，這是很棒的一件事，將來馬祖新村會有更大的發展。

他也說，目前馬祖新村有4大區塊，社區活動中心變成光影電影院，是紀錄片培訓基地，婦聯會工作坊轉型成為馬幼藝所，是兒童美術教育基地，馬村市集是藝術家駐村為主，另外有馬村隱園是一間民宿，這4大元素都會再發展。