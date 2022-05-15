本土疫情大爆發，確診人數暴增，各大醫院門口都有大排長龍的情況，加上梅雨季節來臨，過去幾天，進行PCR檢測的民眾只能在雨中排隊等候。資深媒體人李艷秋PO圖怒問，為何要讓生病的人在大雨中排隊3、4小時？貼文一出湧入不少網友留言，有人甚至直言：「蔡政府說穿了，就是要什麼缺什麼，還敢投書說防疫做得好，真的有夠冷血！」

李艷秋今(15日)在臉書粉專PO圖並表示，請問為什麼要讓已經生病的人，在大雨中排隊3、4個小時？請問：快篩陽不能拿藥，那PCR陽性的人有藥嗎？

網友紛紛回應表示，「真無言…」、「綠的大官員馬上有專人送藥」、「根本沒有超前，也沒有部署，憑什麼與病毒共存呢？人民的恐慌、無助，這個政府可在意？這兩年除了吹噓、傲慢，到底防疫做了些什麼，真是冷血、無能、耍廢的政府。」

也有人批評，「蔡英文政府說穿了，就是要什麼缺什麼，還敢投書說防疫做得好，真的有夠冷血！」、「只有小朋友有藥、大人沒有，而且任何官方電話都打不通，放百姓自生自滅」、「不這樣怎麼掩蓋藥不夠、快篩量不夠、PCR量能不足的事實」。

也有網友激動說，「朝夕令改，政策混亂，人民無所適從，痛苦難熬，這就是『超前飛鼠』，百姓跟不上！怎麼辦？指揮官說要人民自主應變，何謂怒氣沖天，拳頭硬了！」、「真的超級生氣，挺著39.6度的身體，非常不舒服的去排PCR，排到了，卻沒藥可以拿，真的爛透了」、「確診都沒藥，自求多福，只有感冒藥吃吃」。