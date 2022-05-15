全球股市一個月來明顯下跌，指標股市美國道瓊工業指數一個月來下挫6.85％，拖累一大票美國相關基金，道富全球顧問最新報告顯示，美國ETF基金4月份淨流出105億美元，結束了創紀錄的34個月淨流入紀錄，在此期間美國ETF吸金1.8兆美元，現在也開始要消風了。

美國基金經理人認為，股市激烈震盪，且持續盤整下跌，投資市場充滿著「終結冒險」的氣氛，廣泛的避險情緒在4月以來，滲透到整個市場。該報告統計，股票基金在4月份的資金流出達203億美元，創下2019年5月以來的次多金額，該次史上最糟的單月淨流出資金達208億美元。

而造成股票基金總金額大量淨流出，始作庸者是美國股票基金。美股基金4月份流出270億美元，是史上資金流出最嚴重的一個月。基金經理人表示，亞股基金近月大量流出，部份因素是要流回美國救自己的基金，這樣的說法一點都不為過。

相對上，4月份固定收益ETF淨賺約84億美元，主要受到超短期和短期政府債券 ETF 的推動。星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，面對全球主要央行貨幣政策緊縮和經濟成長力道趨緩的雙重壓力，可提供穩定配息的債券對投資人而言吸引力上升。

而在債券選擇上，星展集團也相對看好投資等級、存續期間為3至5年的公司債。當市場出現反轉走勢時，投資等級公司債穩定的票息可為投資組合提供緩衝、降低投資組合波動，達到避險的效果。