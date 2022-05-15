網紅米砂（Misa）近年跨界AV圈擔任監製，先前拍攝的《鮑魚遊戲》紅到海外，不僅屢屢創造話題，事業也一飛衝天；日前她曾在IG中公開徵求高顏值AV男優，不僅開出優渥的薪資條件，還點名顏值程度要跟炎亞綸不相上下，還意外釣出本尊回應引發熱議。米砂昨(14日)再度PO網徵才，這次改為招募幕後工作人員的她，詳細列出3大職缺，並將薪資與公司福利都阿莎力一次公開，熱情喊話：「要不要來上班？」

米砂先前曾投入百萬成本擔任AV監製，拍攝出成人版《魷魚遊戲》掀起話題；現在她又有了推出新作品的想法，昨(14日)在IG限時動態上PO出徵才資訊，一次釋出3個職缺，分別是「剪輯師、製片及執行企劃」，並一一列出所需技能與條件，像是「剪輯師」除了要會剪片之外，還要有高理解能力，「製片」需幫忙影片後期製作，「執行企劃」要略懂美術、剪輯、攝影，並能與專業人員進行溝通。

米砂徵才釋出3個職缺，分別是「剪輯師、製片及執行企劃」。（圖／取自米砂IG限時動態）

最後則是最重要且關鍵的一點，米砂提到關於公司福利部分，上班時間彈性免打卡，年終獎金、三節禮金、季度獎金不會少，還有不定時的員工聚餐，而月薪為3萬起跳，同時更貼出線上連結，熱情喊話：「要不要來上班？」

其實米砂並非首次在IG上公開徵才，她先前曾尋找合適的男優，條件是必須年滿20歲、身高超過175公分、身材適中、沒有刺青，必須有高顏值且「GG超過15公分以上」，滿足以上6點才可報名，還開出單日演出6到10萬的優渥薪資；米砂甚至在備註中提到，所謂的高顏值大概要有「炎X綸的等級」，暗指應徵者的帥度要和男星炎亞綸差不多，米砂解釋這部AV的客群鎖定在女性族群，因此需要「行走的費洛蒙」來演出。