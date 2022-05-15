小學生把慶生的慶注音寫成「ㄑㄧㄥ」，讓媽媽看傻眼。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

注音聲調寫錯，媽媽的慶生日也會變成暈倒日！一名小學生的課本有題造句填空「明天是媽媽的生日，(ㄍㄢˇ快ㄅㄤ媽媽ㄑㄧㄥ生)，不然(就會錯過了)」，由於把小學生把慶生的慶注音「ㄑㄧㄥˋ」寫成「ㄑㄧㄥ」，讓網友一見笑翻，「媽媽是不是應該先寫個不自殺聲明」、「孩子啊！媽媽想慶生，不想輕生呀」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1張國小課本照片，要讓網友找出「亮點」；照片中是某小學生寫的造句填空「明天是媽媽的生日，(ㄍㄢˇ快ㄅㄤ媽媽ㄑㄧㄥ生)，不然(就會錯過了)」，此照片也讓原PO在貼文寫下「媽媽高喊：其實不想走，其實我想留，留下來陪你每個春夏秋冬」。

貼文一出，網友笑翻紛紛留言表示「媽媽是不是應該先寫個不自殺聲明」、「幫媽媽ㄑㄧㄥ生是怎樣啦」、「四聲寫錯寫成一聲，意思完全不一樣，很嚇人」、「孩子啊！媽媽想慶生，不想輕生呀」、「孩子，三思啊！這是加工自殺罪啊」、「真孝順要幫媽媽輕生」、「孩子你忘了四聲」。

另外也有網友分享日前小學生寫錯字照片，其文意錯誤，也笑翻一票網友。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

另外也有網友在留言區，分享日前網路上流傳的2張小學生寫得「有趣照片」，一則造句「媽媽非常害怕，因為爸爸帶了一身的跳蛋回家」，其跳蛋應為「跳蚤」，讓網友笑翻可以準備生第2胎了；另一則是「祝親愛的媽媽身體健康心想事成；長大後我一定會暴打你的」，其暴打應為「報答」，網友也開玩笑「一定要暴打嗎？不能輕打就好」。

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