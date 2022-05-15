斯里坎特為印度隊拿下確定勝利的1點。（美聯社）

2022湯優盃世界羽球錦標賽昨天（14日）女子優霸盃韓國隊拿下冠軍後，男子湯姆斯盃今天（15日）進行最終決賽，上屆冠軍印尼和首闖決賽的印度交鋒，印度強勢發揮，前3點打完3比0完封印尼，拿下隊史首座湯姆斯盃冠軍。

印度隊展現頑強的韌性，比賽中印尼選手幾次取得先機，可惜都沒能笑著走到最後，第1點單打印度森恩（Lakshya Sen）第1局8比21大比分差讓給金廷（Anthony Sinisuka Ginting），但第2局21比17扳回一城，第3局在13比13平手後，森恩連得2分再度取得領先，這次他沒讓金廷有機會反超，18比16之後連得3分21比16關門，也為印度隊拿下第1點。

第2點雙打印尼阿山（Mohammad Ahsan）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）同樣先一局領先，第2局更是20比17及21比20兩度出現賽末點，但印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy ）／謝提（Chirag Shetty）硬是上演了一場大逆轉，這局23比21追回，第3局印度組合同樣在落後5分劣勢下急起直追，21比19鎖定勝利，也助隊2比0聽牌。

背水一戰的印尼隊，第3點單打由世界第8克里斯提把關，迎戰印度前世界球王斯里坎特（Kidambi Srikanth），克里斯提在壓力下首局開打0比4落後，該局後段在雙方15比15平手後，斯里坎特連搶6分、21比15拔得頭籌；第2局兩人分數更加接近，但關鍵時刻斯里坎特穩住心情應戰，23比21直落二結束比賽，獲勝當下印度男子羽球隊所有成員都衝進場內擁抱，慶祝這得來不易的冠軍。

台灣羽球男雙好手李洋／王齊麟也欣賞了這場「雙印對決」，王齊麟在臉書粉專發文寫道，感覺印度隊的封王很像他和李洋東京奧運奪金的翻版，雖不被多數人看好，小組賽最後一戰輸給中華隊、以分組第2晉級8強，仍一路過關、首度闖進湯盃決賽，再氣勢驚人地拿下冠軍，感覺也是奇妙的巧合。

李洋也在王齊麟po文下方留言開玩笑說：「看來我們的復仇也讓他們置之死地後生。」「麟洋」東京奧運小組賽首戰不敵印度蘭基雷迪／謝提，當時兩人也是抱著破釜沈舟的心面對接下來賽事，放開打的情況下一路連勝到掛上金牌，今年湯姆盃小組賽中華、印度一戰，「麟洋」則是「甜蜜報仇」取勝蘭基雷迪／謝提，幫助中華隊取得分組第1晉級8強，可惜中華隊湯盃8強賽不敵日本。