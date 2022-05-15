李千那有一陣子沒上外景節目，日前上東森超視《請問 今晚住誰家》跟著竇智孔、黃鐙輝一起在台北進行一趟深度的打工之旅。黃鐙輝見好友李千那力挺他，首度公開透露，之前他的樂團原訂5月中的首發演唱會，第一位邀請的嘉賓就是她。李千那笑回：「我是直接就把那一天訂下來，然後所有通告都推掉！」

竇智孔、黃鐙輝、李千那到內湖有機草莓園，揭開在日本一顆要價上百元的「白草莓」的神秘面紗，不僅學習到多樣化的草莓食用方式，還在草莓園「吃到飽」，李千那開心直呼：「今天簡直是賺到雙倍的通告費啦。

後來3人到五星級飯店體驗一日元首行程，黃鐙輝一進門就搶著上位當元首，未料還沒開始享受就被迫下台，惹得他氣噗噗的怒嗆：「導演你給我過來！」後來元首由李千那接任，竇智孔、黃鐙輝則扮演隨扈，這場情境劇繼續上演著。

眾人開始品嘗歷年來各國元首訪台時的國宴料理，兩位「隨扈」卻 狂妄的搶先元首試吃，「我們要先幫妳試菜有沒有毒。」讓李千那覺得好氣又好笑。當所有人吃得正開心時，突然警鈴聲響起，兩名隨扈立刻把「千那總統」抬到密道逃生，李千那被放下來之後秒腿軟，哀嚎：「真要命啊！」《請問 今晚住誰家》每周一至周四晚10點在東森超視33頻道播出。