今年初，發生在美國紐約布朗克斯區(Bronx)一起槍擊案震驚外界，一名11月大的女嬰臉部中彈，送醫後一度命危，所幸最後奇蹟似的脫險。近期傳出小女孩已經康復且順利出院，在所有醫護和警員的歡呼聲中走出醫院大門，令現場的人相當欣慰。

槍枝氾濫早已是美國社會嚴重的公共議題之一，包括14日水牛城（Buffalo）以北一處黑人社區，一間超市爆發的種族仇恨槍擊，造成10死3傷的悲劇。

據《紐時》報導，紐約市境內的布朗克斯區(Bronx)是槍枝暴力事件頻傳的重點地帶，幾天前，才發生一起警察與居民持槍對峙事件；上個月，一名3歲女童遭子彈擊中肩膀；今年1月，一對夫妻帶著11個月大的女嬰凱瑟琳(Catherine)出門採買，當時丈夫將母女倆留在車內，自己進去超市。然而，怎麼也沒想到，不到幾分鐘的光景，歹徒隨機開了2槍直接命中女嬰臉頰。

SURVIVOR | Baby Catherine left Blythedale Children's Hospital in Valhalla with her grateful parents Friday nearly 4 months after she was struck by a stray bullet while she and her mother were inside a parked car in the Bronx. https://t.co/Yfp29KNiYg pic.twitter.com/jRlsF1CVL3 — Eyewitness News (@ABC7NY) May 13, 2022

孩子的媽米拉伊達·戈梅茲(Miraida Gomez)回憶道，「凱瑟琳送醫後一度沒了生命跡象，醫師說即使幸運救回，她的右半身很有可能會癱瘓，最後日常活動都會失去能力。」

根據ABC新聞14日報導，凱瑟琳自2月以來，在醫護團隊的協助下持續接受復健治療，重新學習走路、說話和吃飯。目前小女童已經康復，在所有人的歡呼聲中正式向兒童醫院道別。拉伊達·戈梅茲抱著女兒接受採訪表示，「這段路雖然很漫長，但我們一家人終究在隧道的盡頭擁抱曙光。」