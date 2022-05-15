就算上半場一度落後15分，台新夢想家15日仍靠簡浩單場投進創下本土球員單場新高紀錄的9顆三分球、獨拿31分，加上林俊吉最後43.3秒放進致勝兩分球，最後以104比100逆轉擊敗地主台北富邦勇士，目前兩隊同拿17勝11敗並列第2，例行賽前4強最終排名仍然呈現亂集團。

雙方首節陷入拉鋸僵局，直到次節一開始，富邦靠著張宗憲接連拿下8分的帶領，打出12比3猛攻，轉眼取得38比23領先，不過夢想家趁著塞瑟夫提前吞下4犯，也靠簡浩的三分外線追上，打完上半場，富邦仍以52比43領先夢想家。

來到下半場，富邦進攻突然當機，也讓夢想家追成62比62平手，幸好接下來塞瑟夫扛住犯規壓力，接連在內外線取分，搭配周桂羽、辛特力的三分球，前3節結束，富邦78比71領先，但簡浩末節又是連進兩顆三分球，夢想家再次追近。

富邦此時換成前3節都沒得分的石博恩爆發，個人接連拿下9分，幫助富邦重新拉開，可是簡浩又來了，連續投進3顆三分球，讓夢想家93比92取得首次領先，可是富邦也不甘示弱，靠著蔡文誠的三分球重新領先，但吉爾貝克馬上放進兩分。

林俊吉最後43.3秒切入放進兩分，讓夢想家101比100領先，石博恩卻在最後23秒發生掉球失誤，也讓王振原抄截快攻製造犯規，他也穩穩兩罰俱中，富邦只能搶投三分，可惜塞瑟夫出手不進，吉爾貝克最後6秒兩罰中1確定帶走勝利。