教育部今天公布最新統計，確診學生單日新增4855例，各級學校累計8萬1948名學生染疫；全國有22縣市、2132校採全校或部分班級暫停實體課。

教育部今天透過文字說明，截至5月15日下午3時，全國共316所園校採「全校」暫停實體課程，另有1816所園校採「部分班級」暫停實體課程，停課學校涵蓋22縣市。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診最新統計表，自民國110年4月20日至111年5月15日下午4時15分，共8萬1948名學生染疫，包括本土8萬1177例（比昨天統計增4855例）、境外移入771例（和昨天統計持平）。

以教育階段區分，大專1萬7966例（增1123本土）、高中1萬2990例（增820本土）、國中8823例（增427本土）、國小2萬7661例（增1676本土）、幼兒園1萬4508例（增809本土）。

教育部公布的確診統計與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。