在馬立波(Mariupol)的亞速鋼鐵廠(Azovstal steel works)完全撤離平民後，俄軍繼續對這個烏軍最後據點狂轟猛炸，一段影片顯示，俄軍動用了發散式燃燒彈打擊鋼鐵廠區，漫天的火花都帶著上千度的高溫與燃燒產生的毒氣，這對藏身於鋼鐵廠內的烏克蘭守軍是相當嚴酷的考驗。

烏克蘭的馬立波市長顧問安德里先科(Petro Andriushchenko)在 Telegram上說：「昨天，俄國侵略者第一次對馬立波保衛者使用燃燒彈或白磷彈（我們將彈藥種類留給專家說明）。俄軍聲稱自己使用的是帶有鋁熱劑層的 9M22C 燃燒彈，它的燃燒溫度高達2,000~2,500度，極難撲滅，幾乎不可能停止燃燒。」

一段空拍影片也顯示著亞速鋼鐵廠正在遭受燃燒彈的轟炸，從漫天的火花來看，確實更類似鋁熱劑、鎂熱劑這樣的武器。

Thermite rains on Azovstal, Mariupol

目前守軍可能還有1200名，面臨缺醫少食，傷兵很難得到適當的醫療救助的困境。烏克蘭正在請求包括以色列、瑞士、土耳其和芬蘭等多個國家出面協商，希望俄軍能同意傷兵離開亞速鋼鐵廠，烏克蘭提出以互換戰俘的名義，讓傷兵有尊嚴的撤離，但目前俄國方面沒有回應。